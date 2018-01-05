Турция и Франция подписали соглашение о купле-продаже ракет дальнего действия

5 января 2018 18:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция и Франция подписали соглашение о купле-продаже ракет дальнего действия во время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во Францию, сообщают в пятницу турецкие СМИ.

Сообщается, что военное соглашение было подписано между турецкой военной компанией ASELSAN и компанией EUROSAM.

Соглашение предусматривает куплю-продажу ракет дальнего действия Aster- 30 Block 1 NT.

Согласно информации, ракеты Aster- 30 Block 1 NT также будут интегрированы в натовскую систему.

Отметим, что сегодня президент Турции Эрдоган прибыл с официальным визитом во Францию.

Напомним, что 29 декабря 2017 года Турция и Россия подписали кредитное соглашение по покупке зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

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Azernews Newspaper
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