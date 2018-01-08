На юго-западе Турции остановки оборудуются кондиционерами

БАКУ /Trend/ - В юго-западной турецкой провинции Диярбекир на автобусных остановках устанавливаются кондиционеры, говорится в сообщении муниципалитета провинции, распространенном в понедельник.

Такое решение было принято в связи с сильными морозами в Диярбекире.

В сообщении отмечается, что устанавливаются сплит-системы, так как летом в провинции наблюдается сильная жара.

Отметим, что впервые в Турции кондиционеры на автобусных остановках были установлены в 2012 году в туристической провинции Анталья.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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