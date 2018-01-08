Чрезвычайное положение в Турции будет продлено - вице-премьер

БАКУ /Trend/ - Чрезвычайное положение в Турции будет продлено еще на три месяца, сказал вице-премьер Турции Бекир Боздаг, сообщают в понедельник турецкие СМИ.
По словам Боздага, данное решение было принято правительством Турции, и на днях продление чрезвычайного положения вступит в силу.
Ранее сообщалось, что чрезвычайное положение в Турции, которое было введено после попытки военного переворота в 2016 году, будет отменено в феврале 2018 года.
Напомним, что в ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 250 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получило ранения, мятеж был подавлен.
Отметим, что последний раз чрезвычайное положение в Турции было продлено сроком на три месяца в октябре прошлого года.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)
Твиттер: @rhafizoglu
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