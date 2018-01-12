БАКУ /Trend/ - ВС Турции уничтожили пять опорных пунктов РПК в провинции Ван за востоке страны, пишут в пятницу турецкие СМИ.

Сообщается, что эти опорные пункты были обеспечены всеми необходимыми средствами для выживания.

Отметим, что конфликт Турции с Рабочей партией Курдистана, требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

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