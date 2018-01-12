В Турции в 2017 году обезврежено свыше 7 тысяч террористов

12 января 2018 17:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2017 году в Турции обезврежено 7016 террористов, говорится в сообщении ВС Турции, распространенном в пятницу. Согласно сообщению, в том числе обезврежено 3239 членов террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
В сообщении говорится, что Турция, как и раньше активно продолжит борьбу с террористическими организациями.
Отметим, что в Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в результате которого, по данным ООН, погибло свыше 500 тысяч человек. Правительственным войскам противостоят группировки боевиков, принадлежащие к вооруженным формированиям различной политической направленности. Наиболее активными являются террористическая группировка "Исламское государство", YPG и PYD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Турции задержан являющийся членом ИГ гражданин Грузии
Грузия 10 января 14:05
Начались масштабные операции против РПК на юго-западе Турции
Турция 9 января 10:58
В Анкаре задержаны 29 членов «Исламского государства»
Турция 29 декабря 2017 10:01
Полиция Стамбула задержала свыше 10 членов ИГ
Турция 26 декабря 2017 10:16
В одной из воинских частей в Турции прогремел взрыв, есть погибший
Турция 25 декабря 2017 09:23
ВС Турции начали наземную операцию на территории Ирака
Арабские страны 23 декабря 2017 11:40
В Турции задержаны 55 членов ИГ
Турция 21 декабря 2017 11:28
В Турции задержан еще один палач ИГ
Турция 21 декабря 2017 09:57
В Стамбуле задержали более 20 подозреваемых в причастности к ИГ
Турция 9 декабря 2017 21:45
Террористы будут использовать американское оружие против Ирана и Турции – Эрдоган
Другие страны 5 декабря 2017 13:59
В Ираке началась операция против последнего оплота ИГ в стране
Арабские страны 17 ноября 2017 12:17
На востоке Турции началась перестрелка между армией и РПК
Турция 16 ноября 2017 16:02
За последние десять дней в Турции задержано около трехсот членов ИГ
Турция 2 ноября 2017 11:28
Турции предложено помочь в восстановлении инфраструктуры городов Ирака
Другие страны 2 ноября 2017 09:33
В Стамбуле был предотвращен теракт
Турция 29 октября 2017 13:10
В Турции задержаны 49 членов ИГ
Турция 28 октября 2017 12:41
Коалиция США готовит наступление на город, где находится руководство ИГ
Арабские страны 28 октября 2017 03:25
В Стамбуле задержаны четыре члена ИГ
Турция 27 октября 2017 09:31