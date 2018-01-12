В Турции арестован подозреваемый в причастности к убийству посла Андрея Карлова

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Антитеррористического отдела Управления полиции Анкары в рамках расследования убийства российского посла в Анкаре Андрея Карлова арестовали бывшего сотрудника Управления информационно-коммуникационных технологий Турции, сообщают в пятницу турецкие СМИ.

Согласно информации, задержанный передан в распоряжение органов юстиции.

Ему предъявлены обвинения в "соучастии в организации умышленного убийства".



Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года в Анкаре во время выступления на открытии фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, он был ликвидирован местными силами безопасности.



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