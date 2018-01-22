МИД Турции осудил атаку террористов в Кабуле

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Турции в воскресенье сделало заявление в связи с террористической атакой в столице Афганистана Кабуле. Заявление размещено на сайте ведомства.

«С большой скорбью принимаем новость о погибших и раненых в результате теракта в отеле. Строго осуждаем данный теракт, выражаем соболезнования афганскому правительству и народу. Желаем скорейшего выздоровления раненым», - говорится в заявлении.

Нападение на отель было совершено в субботу вечером в столице Афганистана. Согласно данным МВД страны, жертвами атаки стали 14 иностранцев и четверо афганцев. По рассказам очевидцев, преступники проникли в здание через кухню и захватили заложников. Осада продолжалась 17 часов. Все это время силовики пытались выбить из здания экстремистов, вооруженных автоматами и ручными гранатами, и освободить заложников. Операция завершилась лишь к полудню. Были уничтожены все шестеро нападавших, освобождены около 150 постояльцев, в том числе 40 иностранных граждан.

По данным телеканала TOLOnews, ответственность за случившееся взяло на себя движение "Талибан".

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