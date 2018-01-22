Лавров: США пытаются контролировать территорию на турецко-сирийской границе

22 января 2018 15:05 (UTC+04:00)

США продолжают линию на взятие под контроль территории на границе Сирии с Турцией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

"Мы уже давно обращаем внимание на то, что США взяли курс на создание альтернативных органов власти на значительной части сирийской территории. Вашингтон осуществляет открытые, да и не афишируемые поставки современных вооружений в Сирию для передачи тем отрядам, которые с ними сотрудничают", — заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Йемена Абдельмаликом аль-Махляфи.

"В развитие этой линии на грубое вмешательство в дела САР несколько дней назад было объявлено о создании неких сил безопасности границы вдоль всей протяженности границы САР с Турцией и Ираком. Затем прозвучали достаточно неуклюжие опровержения, хотя по фактам вся эта деятельность по взятию под контроль сирийской территории на границе с Ираком и Турцией продолжалась", — добавил министр.

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