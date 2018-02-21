В Турции задержаны шесть членов оппозиционной партии за пропаганду терроризма

БАКУ /Trend/ - В Турции задержаны шесть представителей оппозиционной Демократической партии народов (HDP) за пропаганду терроризма в социальных сетях, пишут в среду турецкие СМИ.

Сообщается, что операция по задержанию членов HDP была проведена в провинции Коджаэли на северо-западе Турции.

Отметим, что со времени начала военной операции «Оливковая ветвь» в Турции за пропаганду терроризма в социальных сетях задержано свыше 786 человек.

В числе задержанных также значатся 16 членов террористической организации РПК.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском городе Африн.

Как заявил ранее премьер Турции Бинали Йылдырым, предполагается, что в Африне дислоцируется около 8-10 тысяч террористов PYD и YPG.

В операции задействованы самолеты F-16 ВВС Турции, которые наносят авиаудары по позициям PYD на сирийско-турецкой границе.

Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе с июня прошлого года. Сообщалось, что техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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