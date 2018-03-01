Россия разрешит ввоз баклажанов и салата из Турции

1 марта 2018 16:43 (UTC+04:00)

Россельхознадзор с 5 марта разрешает ввоз из Турции гранатов, баклажанов, перцев, салатов, тыквы и кабачков, сообщила журналистам пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано, передает РИА Новости.

"Россельхознадзор принял решение разрешить с 5 марта поставки гранатов, баклажанов, перцев, салатов, тыквы, кабачков и прочих овощей семейства тыквенных из Турции", — сказала Мелано.

Россельхознадзор в 2016 году ввел запрет на поставки в РФ турецких томатов, перца, гранатов, баклажанов, салата-латука и салата айсберг, кабачков и тыкв.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Задымление в здании МГУ ликвидировали (Обновлено)
Россия 17:15
300 гражданок Турции находятся под арестом в Ираке
Турция 16:18
Владимир Путин: Россия заинтересована в сотрудничестве с США и Европой
Россия 15:40
Путин рассказал о новых межконтинентальных баллистических ракетах
Россия 14:53
Путин призвал продолжать снижать ставку по ипотеке до 7-8%
Россия 13:43
Владимир Путин: Россия справилась со сложными вызовами в экономике
Россия 13:17
Совбез РФ: США спровоцировали Турцию на операцию в Африне
Турция 11:19
Turkish Airlines увеличит пассажиропоток между Турцией и Азербайджаном на 20%
Бизнес 10:35
Туркменистан и Россия обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества
Туркменистан 08:11
Путин выразил надежду на разрешение ситуации в Восточной Гуте
В мире 28 февраля 19:27
Австрия призвала Россию убедить Асада сесть за стол переговоров
В мире 28 февраля 18:50
Путин: Россия будет стремиться к налаживанию политического диалога в Сирии
Россия 28 февраля 18:42
Лавров: Россия готова помочь Сеулу и Пхеньяну в процессе объединения
Россия 28 февраля 17:17
В 2017 г. Азербайджан стал крупнейшим поставщиком томатов в Россию
Бизнес 28 февраля 17:11
Состоится встреча стран-участниц проекта «Ляпис-Лазурь»
Бизнес 28 февраля 17:03
Могерини направила письма главам МИД РФ, Турции и Ирана по ситуации в Сирии
Европа 28 февраля 16:54
Багдад ведет переговоры о покупке С-400
Россия 28 февраля 13:33
Сергей Лавров: Сирия переживает тяжелейший гуманитарный кризис
Россия 28 февраля 12:43