Глава МИД Турции прокомментировал перспективы отношений Анкары и Вашингтона

БАКУ /Trend/ - В случае, если США сдержат свои обещания относительно того, что террористы PYD и YPG покинут сирийский Манбидж, это весьма позитивно повлияет на отношения между Анкарой и Вашингтоном, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, пишут во вторник турецкие СМИ.

По словам Чавушоглу, если США не сдержат своих обещаний, это весьма негативно скажется на отношениях между странами.

Глава турецкого дипломатического ведомства отметил, что 19 марта текущего года Турция и США обсудят вопрос сирийского Манбиджа. По словам Чавушоглу в случае если террористы PYD покинут Манбидж, ВС Турции и США обеспечат стабильность в этом районе.

Отметим, что ранее Анкары потребовала от США предоставить гарантии относительно того, что террористы PYD и YPG покинут Манбидж.

Напомним что сегодня в рамках операции «Оливковая ветвь» ВС Турции и силы Свободной сирийской армии (ССА) полностью окружили Африн.

Отметим, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Как заявил ранее премьер Турции Бинали Йылдырым, предполагается, что в Африне дислоцируется около 8-10 тысяч террористов PYD и YPG.

В операциях задействованы самолеты F-16 ВВС Турции, которые наносят авиаудары по позициям PYD на сирийско-турецкой границе.

Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе с июня прошлого года. Сообщалось, что техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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