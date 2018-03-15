БАКУ /Trend/ - Главы МИД Турции, Ирана и России встретятся в Астане, говорится в четверг в сообщении внешнеполитического ведомства Турции.

В сообщении отмечается, что встреча глав МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, Ирана Джавада Зарифа и Росиии Сергея Лаврова состоится 16 марта.



«Стороны обсудят урегулирование сирийского кризиса», - говорится в сообщении МИД Турции.

Отметим, что в Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в результате которого, по данным ООН, погибло свыше 500 тысяч человек. Правительственным войскам противостоят группировки боевиков, принадлежащие к вооруженным формированиям различной политической направленности. Наиболее активными являются террористическая группировка "Исламское государство", YPG и PYD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

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