Турция исполнила желание Запада и в кратчайшие сроки освободила Африн – Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Если США являются союзником Турции, то должны действовать совместно с Турцией. Об этом, как передают турецкие СМИ, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он отметил, что Турция решила выполнить просьбу Запада о скорейшем прекращении военных действий в Африне и в течении двух месяцев полностью очистила Африн от террористов.

По словам Эрдогана, США пытались обмануть Турцию в Африне, давая пустые обещания о борьбе с терроризмом.

Он также отметил что, оружие которое Турция хотела закупить у США, сейчас страна конфискует в сирийском Африне.

Отметим, что 18 марта ВС Турции и ССА освободили город Африн от террористов PYD и YPG.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу.)

Твиттер: @rhafizoglu

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