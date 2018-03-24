Эрдоган выразил соболезнования президенту Франции

24 марта 2018 00:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В пятницу вечером состоялся телефонный разговор между президентами Турции и Франции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Эммануэлем Макроном, сообщают турецкие СМИ.

Президент турции выразил соболезнования французскому коллеге в связи с серией нападений в результате которых погибло три человек и пострадали 16.

Кроме этого, лидеры двух стран обсудили двустронние отношения и ряд региональных вопросов.

Отметим, что в пятницу произошла серия нападений в департаменте Од на юге Франции. Проживавший в Каркасоне 26-летний выходец из Марокко по имени Редуан Лакдим (Redouane Lakdim) напал на автомобилиста, ранив его и убив его пассажира, отобрал его машину и напал на возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев.

Затем он приехал к супермаркету Super U в соседней коммуне Треб и захватил там заложников. В результате штурма Лакдим был ликвидирован. Общее число жертв нападения составило три человека, еще 16 ранены. Ответственность за серию нападений на юге Франции на себя взяла ИГ (террористическая группировка).

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