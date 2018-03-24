В Турции произошло землетрясение

БАКУ /Trend/ - В турецком Диярбекире произошло землетрясение магнитудой 4,1 балла, сообщают турецкие СМИ.

Толчки были зафиксированы в 18:04 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 12,48 км.

Напомним, что Турция расположена в сейсмоактивной зоне, и землетрясения, которые нередко приводят к человеческим жертвам, здесь происходят достаточно часто. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда составила 7,4. В результате землетрясения погибло около 18 тысяч человек.

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