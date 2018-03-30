Турция закрыла пролив Босфор – СМИ

30 марта 2018 09:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция закрыла пролив Босфор для судоходства, пишут в пятницу турецкие СМИ.

Сообщается, что причиной закрытия пролива является густой туман, в результате чего видимость упала до 25 метров.

Ожидается, что из-за погодных условий в течение дня Босфор будет закрыт для судоходства.

Отметим, что 28 марта Босфор был также закрыт для движения судов, по аналогичной причине.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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