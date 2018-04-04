Турция и Россия намерены создать полевой госпиталь в Сирии – Эрдоган

4 апреля 2018 17:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция и Россия намерены создать в Сирии полевой госпиталь, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду на пресс-конференции по итогам саммита по Сирии, которая прошла с участием президента России Владимира Путина и президента Ирана Хасана Рухани.

Эрдоган отметил, что с президентом России Владимиром Путиным также обсуждался вопрос создания пекарней для сирийцев.

«Я также предлагаю создать на освобожденных от террористов территориях поселения для сирийцев», - сказал Эрдоган.

Отметим, что сегодня в Анкаре состоялся трехсторонний саммит президентов Турции, России и Ирана - Реджепа Тайипа Эрдогана, Владимира Путина и Хасана Рухани.

Основной темой саммита являлось урегулирование сирийского конфликта.

Для участия в саммите накануне в Анкару прибыли президент России Владимир Путин и президент Ирана Хасан Рухани.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Турция до последнего будет бороться с террористическими организациями в Сирии – Эрдоган
Турция 17:06
Страны не должны делать различий между террористическими организациями – Эрдоган
Турция 17:00
В Анкаре начался саммит президентов Турции, России и Ирана
Турция 14:52
В Анкаре началась встреча президентов Ирана и Турции
Турция 12:31
Президенты Турции и России будут участвовать в видеоконференции на церемонии закладки фундамента АЭС «Аккую» – министерство
Энергетика 3 апреля 09:54
Военная операция в Африне продолжается – Эрдоган
Турция 2 апреля 15:29
В отличии от Франции, Турция не станет вести переговоры с террористами – Эрдоган
Турция 30 марта 14:01
ЕС попросил президента Турции вернуть двух греческих военнослужащих
Турция 28 марта 10:30
Президенты Турции и России обсудили ситуацию в Сирии
Турция 27 марта 19:02
Анкара не даст действовать силам, которые мешают вступлению Турции в ЕС - Эрдоган
Турция 26 марта 17:06
Эрдоган и Трамп обсудят ситуацию в регионе - МИД Турции
Турция 22 марта 11:48
Президент Турции перенес дату открытия моста «Чанаккале-1915» на год вперед
Турция 19 марта 09:10
Президент Турции намекнул о возможности начала третьей мировой войны
Турция 15 марта 09:33
Президент Турции проведет встречу с главой Генштаба ВС
Турция 15 марта 09:21
Президент Турции: Африн будет освобожден сегодня вечером
Турция 14 марта 13:45
Турция не имеет контракта с Россией об импорте мяса – министр
Бизнес 12 марта 17:01
Турция и Россия обсудят региональные вопросы
Турция 12 марта 14:36
США платят террористам в Сирии зарплату – Эрдоган
Турция 9 марта 16:43