Турция и Россия намерены создать полевой госпиталь в Сирии – Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Турция и Россия намерены создать в Сирии полевой госпиталь, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду на пресс-конференции по итогам саммита по Сирии, которая прошла с участием президента России Владимира Путина и президента Ирана Хасана Рухани.

Эрдоган отметил, что с президентом России Владимиром Путиным также обсуждался вопрос создания пекарней для сирийцев.

«Я также предлагаю создать на освобожденных от террористов территориях поселения для сирийцев», - сказал Эрдоган.

Отметим, что сегодня в Анкаре состоялся трехсторонний саммит президентов Турции, России и Ирана - Реджепа Тайипа Эрдогана, Владимира Путина и Хасана Рухани.

Основной темой саммита являлось урегулирование сирийского конфликта.

Для участия в саммите накануне в Анкару прибыли президент России Владимир Путин и президент Ирана Хасан Рухани.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

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