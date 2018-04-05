Турция не военная база для ЕС - министр Турции

БАКУ /Trend/ - Турцию нельзя воспринимать в качестве военной базы ЕС для борьбы с террором, сказал министр Турции по делам ЕС Омар Челик, сообщают в четверг турецкие СМИ.

Министр отметил, что некоторые страны ЕС полагают, что с Турцией нужно развивать отношения только в целях борьбы с террористическими организациями.

«Турция хочет, чтобы ЕС вела переговоры с Анкарой по всем направлениям и в том числе о полноправном членстве», - сказал Челик.

Напомним, что ранее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сказал, что Турция не нуждается в ЕС, тем не менее, Евросоюз в кратчайшие сроки должен принять окончательное решение относительно членства Анкары в этой структуре.

По словам Йылдырыма, в ЕС за последние годы сильно выросла исламофобия, что может привести Европу к серьезному кризису.

Отметим, что соглашение об ассоциации между ЕС и Турцией было подписано еще в 1963 году. Заявку на членство в ЕС Анкара подала в 1987 году, но переговоры о вступлении начались только в 2005 году.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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