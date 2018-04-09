Парламент Турции обсуждает изменения в законопроект о наказании педофилов

9 апреля 2018 13:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На рассмотрение парламента Турции вынесен новый законопроект о наказании педофилов, пишут в понедельник турецкий СМИ.

Сообщатся, что в случае принятия законопроекта педофилам грозит от 20 до 40 лет тюремного заключения.

Согласно данным СМИ законопроект может быть принят в течение сегодняшнего дня.

Как сообщалось ранее, министр юстиции Турции Абдульхамит Гюль сказал, что в Турции может быть принято решение о принудительной кастрации педофилов.

Отметим, что ранее турецкая оппозиционная Партия национального движения (MHP) выступила за кастрацию педофилов в Турции, объясняя это тем, что в ряде других стран уже существует такая практика.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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