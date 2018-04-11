Глава МИД Турции заявил, что Африн нельзя передавать под контроль Дамаска

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отмел возможность передачи города Африн под контроль сирийского правительства. Об этом политик заявил в среду в Анкаре, его заявление транслировал телеканал NTV, передает ТАСС.

"Этот регион [Африн] нельзя передавать под контроль режима [президента Сирии Башара Асада]. В стране занятная ситуация: воюющие между собой сегодня группы завтра продают друг другу оружие. В таком беспорядке нельзя говорить о том, чтобы кому-то что-то передавать", - отметил министр.

Таким образом он прокомментировал недавнее заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, выразившего надежду, что Турция вернет сирийскому правительству контроль над Африном. Чавушоглу в связи с этим отметил, что "вероятно, Лавров так ответил на какой-то заданный ему вопрос", надо выяснить контекст его заявления.

Относительно ситуации вокруг якобы имевшей место химатаки в Сирии турецкий министр сказал, что "режим не первый раз применяет химоружие". "Своими бомбами он убил около миллиона человек. Пора уже переходить к политическому процессу урегулирования, а режим Асада должен уже уйти", - сообщил Чавушоглу.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

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