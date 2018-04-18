БАКУ /Trend/ - ВВС Турции продолжают военные операции на севере Ирака в рамках борьбы против террористической организации РПК, говорится в сообщении Генштаба Турции, распространенном в среду.

Отмечается, что операции проводятся в районе Зап.

«В рамках операции ВВС Турции уничтожили 3 опорных пункта РПК», - говорится в сообщении.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет и унес более 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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