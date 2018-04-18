В Турции от пищевого отравления пострадало свыше 160 детей

18 апреля 2018 13:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Некачественная пища в одном из лицеев турецкой провинции Кютахья стала причиной отравления 167 детей, пишут в среду турецкие СМИ.

Сообщается, что все пострадавшие учащиеся лицея были госпитализированы. Согласно данным СМИ среди госпитализированных также имеется трое учителей.

В настоящее время состояние детей оценивается как нормальное. О причинах массового отравления не сообщается.

По факту возбужденно уголовное дело ведется расследования.

Отметим, что 29 марта в районе Нилюфер провинции Бурса на северо-западе Турции, были госпитализированы 150 студентов, которые отравились некачественной пищей.

Отметим, что ранее в провинции Эрзинджан на востоке Турции также в связи с пищевым отравлением были госпитализированы 26 иностранных студентов, являющихся гражданами Афганистана, Пакистана и Ирака.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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