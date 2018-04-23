В Турции задержаны владельцы сети отелей

23 апреля 2018 00:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Семья Джомертоглу, которая является владельцами сети люксовых отелей Delphin на побережье Антальи, была впервые задержана полицией 27 июля 2016 года, однако через 13 дней отельеры снова оказались на свободе под подписку о невыезде.

Как сообщают турецкие СМИ, Уфук Джомертоглу и его сын Альпер снова были задержаны по требованию прокуратуры Антальи 21 апреля по подозрению в участии и финансировании «параллельной структуры» (FETÖ/PDY).

Если их вина будет доказана судом, то государство сможет национализировать имущество отельеров, которое включает 7 роскошных 5-звездочных отелей в провинции Анталья на юге Турции.

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Azernews Newspaper
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