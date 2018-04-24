Обнародован победитель тендера на производство двигателя турецкого танка Altay

24 апреля 2018 18:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Победитель тендера на производство двигателя отечественного турецкого танка Altay стала компания BMC, пишут во вторник турецкие СМИ.

Сообщается, что тендер проводился секретариатом оборонной промышленности Турции (SSM).

В тендере также участвовали такие турецкие компании, как Otokar и совместная оборонная компания Турции и ОАЭ – FNSS.

О дате начала серийного производства двигателя танка Altay на сообщается.

Отметим, что в июле 2013 года в Турции прошли испытания первого отечественного танка Altay, результаты которых показали, что танк полностью отвечает требованиям и готов к серийному производству.

Соглашение о создании танка Altay было подписано в марте 2007 года между секретариатом оборонной промышленности (SSM) министерства обороны Турции и турецкой компанией Otokar.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

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