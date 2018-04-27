В Турции задержаны трое особо опасных террористов

27 апреля 2018 11:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В результате спецоперации, проведенной Турецкой разведывательной службой (MİT), были задержаны три члена террористической организации «Исламское государство» (ИГ), пишут в пятницу турецкие СМИ.

Сообщается, что один из задержанных террористов является так называемым «эмиром» ИГ.

Информация о гражданстве и личности задержанных террористов не разглашается.

Отметим, что 13 апреля в турецкой провинции Адана в рамках спецоперации был задержан гражданин Сирии Рийад Хаджи Осман - один из палачей (ИГ).

Отметим, что 24 января текущего года в провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции был задержан так называемый «министр здравоохранения» ИГ Кэфах Башер Хусейн.

Напомним, что 12 января текущего года полиция Турции задержала так называемого "министра сельского хозяйства" ИГ Тарыка Ахмета.

В декабре 2017 года в турецкой провинции Хатай на границе с Сирией был задержан один из известных палачей ИГ, 28-летний террорист по прозвищу Махмуд.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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