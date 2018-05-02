Президент Турции прибыл в Южную Корею

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник прибыл в столицу Южной Кореи Сеул, сообщают турецкие СМИ.

В аэропорту Сеула главу турецкого государства встречали официальные представители правительства Республики Корея, а также посол Турции в этой стране Эрсин Эрчин.

В ходе визита президента Турции сопровождают его супруга Эмине Эрдоган, глава Генштаба Турции Хулуси Акар, глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр энергетики и природных ресурсов Берат Албайрак, министр экономики Нихат Зейбекчи, министр культуры и туризма Нуман Куртулмуш, глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын и другие официальные лица.

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