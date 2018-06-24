После подсчета 78,11% бюллетеней Эрдоган набирает 54,58%

БАКУ /Trend/ - По предварительным подсчетам бюллетеней президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал 54,58 процента голосов избирателей на президентских выборах.

Об этом говорится в сообщении Центральной избирательной комиссии Турции (YSK).

В сообщении ЦИК отмечается, что на данный момент подсчитано 78,11 процента бюллетеней.

Кандидат от Народной республиканской партии (CHP) - Мухаррем Индже набрал 29,71 процента голосов, кандидат от недавно созданной «İyi Parti» Мэраль Акшенер - 7,48 процента, кандидат Демократической партии народов (HDP) - Селахеддин Демирташ - 7,12 процента, кандидат от партии «Сеадет» (SP) - Темель Карамоллаоглу - 0,91 процента и кандидат от партии «Ватан» (Vatan Partisi) - Догу Перинчек - 0,20 процента голосов избирателей.

В сообщении также говорится, что на парламентских выборах также лидирует блок под названием «Народное единство» (Cumhur İttifakı) (Партия Справедливости и развития и Партия националистического движения (MHP), предварительно набрав 56 процентов голосов избирателей).

Отметим, что сегодня в 17:00 по местному времени в Турции завершились парламентские и президентские выборы.

Напомним, что сегодня в Турции в 08:00 по местному времени началось голосование на парламентских и президентских выборах. Всего, правом голоса в Турции обладали более 56 миллионов человек.

Граждане Турции, которые проживают в зарубежных странах, голосовали на президентских и парламентских выборах с 11 по 17 июня.

Число проживающих за рубежом граждан Турции, проголосовавших на парламентских и президентских выборах, составило 1 468 408 человек. В целом, правом голоса среди проживающих за рубежом граждан Турции обладают 3 470 323 человек.

Голосование проводилось в 123 дипмиссиях Турции в 60 странах мира.

Отметим, что на пост президента Турции претендуют: действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, кандидат от недавно созданной «İyi Parti» Мэраль Акшенер, от партии «Сеадет» (SP) - Темель Карамоллаоглу, от Народной республиканской партии (CHP) - Мухаррем Индже, от партии «Ватан» (Vatan Partisi) - Догу Перинчек, от Демократической партии народов (HDP) - Селахеддин Демирташ.

Напомним, что на парламентских выборах, которые состоялись в Турции первого ноября 2015 года, Партия справедливости и развития набрала 49,41 процента голосов избирателей, Народная республиканская партия (CHP) - 25,38 процента голосов, Партия национального движения (MHP) - 11,93 процента, Демократическая партия народов (HDP) - 10,7 процента голосов избирателей.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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