В Мраморном море столкнулись два грузовых судна

5 июля 2018 10:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Мраморном море столкнулись два грузовых судна - «Gammagas» и «Ersoylar», пишут в четверг турецкие СМИ.

Сообщается, что в результате столкновения грузовых судов ни кто не пострадал, но при этом на корпусах двух судах появились небольшие трещины.

После столкновения суда были отбуксированы в доки для ремонта.

О других деталях инцидента ничего не сообщается.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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