БАКУ /Trend/ - В Мраморном море столкнулись два грузовых судна - «Gammagas» и «Ersoylar», пишут в четверг турецкие СМИ.
Сообщается, что в результате столкновения грузовых судов ни кто не пострадал, но при этом на корпусах двух судах появились небольшие трещины.
После столкновения суда были отбуксированы в доки для ремонта.
О других деталях инцидента ничего не сообщается.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.