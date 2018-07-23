В Стамбуле совершено «ограбление века»

БАКУ /Trend/ - Сегодня утром в стамбульском районе Фатих неизвестные вооружённые лица ограбили отделение одного из местных банков, пишут в понедельник турецкие СМИ.
Сообщается, что грабителям удалось унести 150 тысяч долларов США.
По данным СМИ, это ограбление является одним из крупнейших в истории современного Стамбула.
Проводятся меры по задержанию преступников.
О других подробностях происшествия не сообщается.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
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