В Стамбуле совершено «ограбление века»

23 июля 2018 09:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня утром в стамбульском районе Фатих неизвестные вооружённые лица ограбили отделение одного из местных банков, пишут в понедельник турецкие СМИ.

Сообщается, что грабителям удалось унести 150 тысяч долларов США.

По данным СМИ, это ограбление является одним из крупнейших в истории современного Стамбула.

Проводятся меры по задержанию преступников.

О других подробностях происшествия не сообщается.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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