Володин пригласил главу МИД Турции посетить Госдуму

Спикер Вячеслав Володин пригласил министра иностранных дел Турции Мавлюта Чавушоглу во время очередной поездки в Москву посетить Государственную Думу, передает РИА Новости.

"Глава МИД Турции поднялся в ложу российской делегации, которая принимает участие в шестом всеобщем съезде Партии справедливости и развития, и у председателя Госдумы и министра состоялась беседа накоротке", - сообщил журналистам член российской делегации.

Съезд партии, основателем которой является президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, проходит в Анкаре в субботу с участием лидера.

Как рассказал член российской делегации, Володин и Чавушоглу в краткой беседе обсудили перспективы развития двусторонних отношений и договорились провести сегодня еще одну встречу по окончании съезда.

"Председатель Госдумы пригласил министра во время его следующей поездки в Москву посетить Государственную Думу", - сообщил представитель делегации.

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