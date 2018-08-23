Главы МИД Турции и России обсудят ситуацию в Идлибе

23 августа 2018 14:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу завтра отправится с рабочим визитом в Россию, сообщают в четверг турецкие СМИ.

В ходе своего визита Чавушоглу встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Основное внимание будет уделено ситуации в Сириии и событиям в Идлибе.

Турецкая армия развернула в сирийском Идлибе 11-й наблюдательный пункт для контроля над соблюдением перемирия в зоне деэскалации.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что 10 наблюдательных пунктов турецкой армии в Идлибе уже действуют, оставшиеся два, предусмотренные заключенными в Астане соглашениями, будут созданы в течение ближайшей недели.

Напомним, что 20 января текущего года ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Отметим, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции освободили пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

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