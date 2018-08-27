Эрдоган и Штайнмайер подчеркнули решимость развивать двусторонние отношения

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник провел телефонный разговор с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, ссообщают турецкие СМИ.

Согласно информации, лидеры затронули ряд вопросов двухсторонней и международной повестки дня.

В ходе беседы стороны подчеркнули решимость развивать двусторонние отношения. При этом было выражено удовлетворение возобновлением функционирования механизмов консультаций и взаимодействия между Турцией и Германией.

Кроме того, была затронута тема подготовки к намеченному на конец сентября государственному визиту президента Турции в Германию.

Было отмечено, что предстоящие встречи между главами МИД и Министерств финансов двух стран придадут импульс дальнейшему укреплению отношений между Турцией и Германией.

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