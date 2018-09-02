Эрдоган призвал положить конец доминированию доллара

БАКУ /Trend/ - Необходимо положить конец доминированию доллара в международной торговле. Об этом, как сообщают турецкие СМИ, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на бизнес-форуме Турция-Кыргызстан в Бишкеке.

По мнению турецкого президента, торговые войны и протекционизм вынуждают использовать новые стратегии в различных сферах.

"Привязка международной торговли к доллару постепенно становится большой проблемой, необходимо положить конец доминированию доллара в международной торговле", - сказал Эрдоган.

Эрдоган отметил, что манипуляции с курсами валюты были призваны усомниться в сильной и здоровой турецкой экономике.

"Однако благодаря принятым правительством мерам и решительной позиции турецкого народа эта попытка не увенчалась успехом", - сказал Президент Турции.

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