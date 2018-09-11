Турция предупредила своих союзников в Сирии о повышенной боеготовности

11 сентября 2018 06:30 (UTC+04:00)

Турецкий генштаб поручил силам своих союзников из вооруженной сирийской оппозиции на севере Сирии привести подразделения в состояние повышенной боевой готовности на фоне обострения обстановки вокруг провинции Идлиб, передаёт РИА Новости со ссылкой на турецкие СМИ.

Отмечается, что распоряжение касается около 50 тысяч членов оппозиционной Свободной сирийской армии, которые дислоцированы в районах Африн, Аазаз, Джараблус, Эль-Баб, перешедших под их контроль в ходе операций ВС Турции и вооруженной сирийской оппозиции "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь" в 2016-2018 годах. Число турецких военнослужащих, которые переброшены в эти районы, превысило 30 тысяч. Турция также вдвое увеличила количество бронетехники и артиллерийских батарей на границе с Сирией и укрепила 12 своих наблюдательных пунктов по контролю за деэскалацией в самом Идлибе.

Территория северо-западной провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как заявляют в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.

В пятницу в Тегеране прошли переговоры лидеров России, Турции и Ирана Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани. Основными темами обсуждения стали ситуация в сирийской провинции Идлиб и процесс урегулирования кризиса в арабской республике.

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