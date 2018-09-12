Перестрелка в Стамбуле, есть раненые

БАКУ /Trend/ - В результате перестрелки в стамбульском районе Бейликдюзю ранены три человека, пишут в среду турецкие СМИ.

Перестрелка произошла между двумя группами неизвестных.

О других деталях инцидента не сообщается.

По данным СМИ, состояние одного из раненых оценивается как крайней степени тяжести.

Полиция Стамбула начала операцию по задержанию лиц, принимавших участие в перестрелке.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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