В Стамбуле нейтрализован террорист

13 сентября 2018 11:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В результате перестрелки между полицейским и членом террористической организации «Революционная народная освободительная партия» (DHKP-C) в Стамбуле был ликвидирован член террористической организации, пишут в четверг турецкий СМИ.

Сообщается, что перестрелка началась в ходе спецоперации против одной из ячеек террористической организации DHKP-C.

О других деталях инцидента не сообщается.

Напомним, что «Революционная народная освободительная партия» (DHKP-C) марксистская террористическая организация, действующая на территории Турции с 1978 года.

Отметим, что DHKP-C несет ответственность за теракты, совершенные в мае 2013 года в городе Рейханлы турецкой провинции Хатай, в результате чего погибли 53 и пострадали 155 человек.
Некоторые члены DHKP-C также принимали активное участие в боевых действиях в Сирии, присоединившись к боевикам террористической организации PYD и YPG.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu

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