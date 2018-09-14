Анкара не отказывается от С-400, несмотря на давление США

Турция получит зенитные ракетные системы С-400 в 2019 году, несмотря на постоянное давление со стороны США, заявил журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов, передает РИА Новости.

"Я думаю, что на ближайшее десятилетие у "Алмаз-Антея" проблем с загрузкой не будет. Не только наши традиционные партнеры, но и, как вы знаете, страны НАТО – Турция, вопреки всем угрозам со стороны Соединенных Штатов, не отказывается от этого контракта. В срок, в 2019 году получит всю технику в соответствии с нашими контрактными обязательствами", — сказал Борисов.

В декабре 2017 года Турция и Россия подписали кредитное соглашение по С-400. Анкара купит две батареи ЗРК, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны также договорились о технологическом сотрудничестве в развитии производства С-400 в Турции. США и представители НАТО неоднократно критиковали Анкару за эту сделку.

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