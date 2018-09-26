Турция ждет справедливого решения УЕФА по поводу проведения чемпионата Европы по футболу 2024 - Эрдоган

26 сентября 2018 15:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция претендует на право проведения чемпионата Европы по футболу 2024, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают в среду турецкие СМИ.

Эрдоган отметил, что Турция выполнила все условия для проведения Евро-2024.

Глава государства отметил, что Турция ждет справедливого решения УЕФА по этому поводу.

Отметим что Чемпионат Европы по футболу 2024 года — 17-е первенство Европы по футболу, которое состоится летом 2024 года. Это третье первенство Европы, в котором примут участие 24 команды. Решение об организаторе турнира будет принято УЕФА 27 сентября 2018 года.

Официально УЕФА не объявлял сроки подачи заявок, формирования заявочных книг и проведения презентаций. В УЕФА также не определились, будет ли проходить Евро-2024 в конкретных странах или вновь по всей Европе, как чемпионат Европы 2020 года. Выборы страны-организатора Евро-2024 состоятся 27 сентября 2018 года
Своё желание принять Евро-2024 в итоге изъявили только Турция и Германия

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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