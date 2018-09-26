В Стамбуле неизвестный открыл огонь по прохожим - есть раненные

26 сентября 2018 18:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле неизвестный открыл огонь по прохожим, пишут в среду турецкие СМИ. Сообщается, что в результате вооружённого нападения ранены трое человек.

«Все раненные доставлены с больницу», - сообщают местные СМИ.

Сообщается также, что в настоящее время полиция Стамбула ведет работы по задержанию преступника. О других деталях инцидента не сообщается.

По факту возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu

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