В Стамбуле неизвестный открыл огонь по прохожим - есть раненные

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле неизвестный открыл огонь по прохожим, пишут в среду турецкие СМИ. Сообщается, что в результате вооружённого нападения ранены трое человек.

«Все раненные доставлены с больницу», - сообщают местные СМИ.

Сообщается также, что в настоящее время полиция Стамбула ведет работы по задержанию преступника. О других деталях инцидента не сообщается.

По факту возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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