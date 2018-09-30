Турция готова оказать всяческую помощь Индонезии – Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Турция готова оказать всяческую помощь Индонезии в связи с произошедшим землетрясением, повлекшим за собой жертвы. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в социальной сети Twitter.

Эрдоган также выразил соболезнования в связи с погибшими в результате землетрясения и цунами индонезийскому народу, пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.

По последним данным, число погибших в результате землетрясения и цунами на индонезийском острове Сулавеси возросло до 832 человек.

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