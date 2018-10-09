В Турции задержаны 90 членов РПК

9 октября 2018 09:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках операции проводимой против террористической организации РПК в восьми турецких провинциях на юго-востоке страны, а также в Стамбуле, задержаны 90 членов РПК, говорится в сообщении министерства внутренних дел Турции, распространенном во вторник.

В сообщении отмечается, что во время обыска в квартирах задержанных было обнаружено огнестрельное оружие, а также карты, на которых были обозначены военные и стратегические объекты.

О других деталях операции не сообщается.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 25 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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