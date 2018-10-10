Третья мировая война уже началась - заместитель председателя правящей партии Турции

БАКУ /Trend/ - Третья мировая война уже началась, сказал заместитель председателя турецкой правящей партии Справедливости и развития (ПСР) Нуман Курутулмуш. Об этом сообщают в среду турецкие СМИ.

По словам Курутулмуш, в отличие от второй мировой войны, третья мировая началась не по политическим причинам, а непосредственно по экономическим.

Председатель ПСР отметил, что к великому сожалению Турция расположена в эпицентре региона, который пострадает от экономических войн.

Курутулмуш также отметил, что в настоящее время имеются страны, которые хотели бы оказать на Турцию экономическое давление.

«Экономическое давление на Турцию началось после президентских и парламентских выборов, которые прошли в стране 24 июня», - сказал Курутулмуш.

По словам председатель ПСР, так же имеются страны, которые хотят, чтобы Турция ослабла и полностью зависела от Международного валютного фонда.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя падение курса турецкой лиры относительно доллара США, сказал, что внутри страны имеются силы, которые заинтересованы в экономическом кризисе.

Напомним, что отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного турецкими властями еще в 2016 году.

После чего президент Дональд Трамп заявил, что санкционировал двукратное повышение пошлин на экспортируемые из Турции в США алюминий и сталь, до 20 и 50 процентов соответственно. Это решение вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума.

Суд турецкого города Измир 17 августа вновь отказался освободить из-под домашнего ареста обвиняемого в пособничестве террористам американского пастора. Первого августа министерство финансов США ввело санкции в отношении министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля из-за того, что Анкара не позволила вернуться на родину Брансону. МИД Турции осудил решение США и призвал от него отказаться.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.