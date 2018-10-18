Турецкие следователи завершили обыск резиденции саудовского генконсула в Стамбуле

Группа турецких следователей завершила процедуру обыска в резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле в рамках расследования дела об исчезновении журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом, как передает ТАСС, в четверг сообщило агентство Reuters.

Согласно данным агентства, следователи 9 часов изучали помещения резиденции. Ранее телеканал CNN Turk сообщал, что планировалось осмотреть как внутренние помещения резиденции, так и служебные автомашины дипломатов. Примерно за два часа до приезда турецких экспертов в резиденцию прибыли 11 членов саудовской следственной группы.

Обыски в резиденции должны были пройти во вторник, однако турецких криминалистов не пустили внутрь. Глава МИД Мевлют Чавушоглу пояснил, что основанием для отказа стало то, что в здании находились члены семьи генконсула. Глава МВД Сулейман Сойлу в свою очередь указал, что проблема была в отсутствии формальных договоренностей с саудовской стороной.

Саудовский журналист Джамаль Хашкаджи, известный критическими высказываниями о политике Эр-Рияда, отправился 2 октября в генконсульство своей страны в Стамбуле для оформления документов и с тех пор не выходил на связь. Согласно данным турецких СМИ, цитирующих должностных лиц своей страны, Хашкаджи был убит в здании дипмиссии. О том, что эта версия рассматривается турецкой полицией в числе основных, 6 октября сообщило агентство Reuters. Затем в американской печати появились сведения о том, что Эр-Рияд, возможно, готовится заявить об убийстве Хашкаджи сотрудниками служб безопасности Саудовской Аравии в результате непропорционального применения силы.

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