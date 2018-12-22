В МИД Турции заявили, что никто не помешает Анкаре провести операцию на севере Сирии

Никто не сможет помешать Анкаре провести военную операцию на севере Сирии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в субботу министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время визита в Ливию.

"Как и раньше никто не смог помешать нам провести операцию "Щит Евфрата", в ходе которой мы уничтожили более 4 тыс. террористов "Даиш" (арабское название террористической группировки "Исламское государство", ИГ - прим. ТАСС), как нам не смогли помешать с операцией "Оливковая ветвь", также никто не остановит нас с операцией к востоку от реки Евфрат", - приводит его слова телеканал NTV.

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