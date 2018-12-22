В МИД Турции заявили, что никто не помешает Анкаре провести операцию на севере Сирии

22 декабря 2018 19:31 (UTC+04:00)

Никто не сможет помешать Анкаре провести военную операцию на севере Сирии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в субботу министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время визита в Ливию.

"Как и раньше никто не смог помешать нам провести операцию "Щит Евфрата", в ходе которой мы уничтожили более 4 тыс. террористов "Даиш" (арабское название террористической группировки "Исламское государство", ИГ - прим. ТАСС), как нам не смогли помешать с операцией "Оливковая ветвь", также никто не остановит нас с операцией к востоку от реки Евфрат", - приводит его слова телеканал NTV.

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