Армения бессовестным образом нарушает международное право - помощник президента Турции

26 декабря 2018 10:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Продолжая оккупацию азербайджанских земель Армения грубо нарушает международное право, сказал помощник президента Турции Ялчын Топчу. Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Топчу, игнорирование международного права со стороны Армении ни что иное как бессовестность.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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