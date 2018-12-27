В ноябре в Турции выросло количество зарегистрированных строительных компаний

27 декабря 2018 16:00 (UTC+04:00)

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