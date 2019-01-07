В Турции задержаны 100 военнослужащих

БАКУ /Trend/ - В рамках борьбы с террористическим движением «FETO» (движение Фетхуллаха Гюлена) в Анкаре задержаны 100 военнослужащих, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что среди задержанных один полковник, девять капитанов и 90 лейтенантов.
Согласно информации, все задержанные имели тесные связи с террористической организацией «FETO» и передавали другим членам организации информацию о воинских частях.
Отметим, что ранее в Стамбуле были задержаны 103, в Анкаре - 188 военных, которые обвинялись в связях с движением Гюлена.
Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сказал, что в рамках борьбы с террористическим движением «FETO» из ВС Турции были уволены 15 153 человека.
По словам Акара, чистка в рядах ВС Турции продолжится.
Напомним, что Фетхуллах Гюлен и его сторонники обвиняются в попытке военного переворота в Турции.
В ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 250 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.
За попытку военного переворота в Турции на пожизненный срок заключения были осуждены 1934 человек.
В целом за попытку военного переворота было осуждены 3057 человек.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu
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