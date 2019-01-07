В Турции затонуло грузовое судно

БАКУ /Trend/ - В Черном море у побережья провинции Самсун затонуло грузовое судно, плавающее под флагом Панамы. Об этом пишет Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что на борту судна находились 20 человек.

Береговой охране Турции удалось спасти четырех человек и в настоящее время ведутся работы по спасению других членов экипажа.

О причинах происшествия не сообщается.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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