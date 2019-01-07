Двое членов экипажа затонувшего судна в Турции являются гражданами Азербайджана

7 января 2019 14:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Двое членов экипажа корабля, затонувшего в Черном море у побережья турецкой провинции Самсун, являются гражданами Азербайджана. Об этом Trend сообщает в понедельник со ссылкой на турецкие СМИ.

Также на борту находились девять граждан Украины и двое граждан России.

Сообщается, что до сих пор из них были спасены шесть человек и найдено тело одного из членов экипажа.

О личностях спасённых членов экипажа и погибшего не сообщается.

Отметим, что сегодня в Черном море у побережья турецкой провинции Самсун затонуло грузовое судно, плавающее под флагом Панамы.

Ранее сообщалось, что на борту судна находились 20 человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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