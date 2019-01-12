В Стамбуле автомобиль-вышка столкнулся с локомотивом – СМИ

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле произошло столкновение автомобиля-вышки (для ремонта и обслуживания линий электропередач) с локомотивом, об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ. Сообщается, что в результате инцидента пострадали два человека.

Согласно данным СМИ, локомотив проводил тестовые испытания трамвайной линии в районе Флория.

Сообщается также, что раненные были госпитализированы. О других деталях происшествия не сообщается.

Отметим, что 13 декабря минувшего года в результате крушения поезда в Анкаре погибли четыре человека, и было ранено 40.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.